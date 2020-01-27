Конституционный суд отказался давать оценку законам о Донбассе

Проверить конституционность трех законов просила группа из 53 нардепов.

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Большая палата Конституционного суда Украины приняла постановление об отказе в открытии конституционного производства относительно трех законов Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

53 депутата Верховной Рады просили признать неконституционными законы “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“, “О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“ и “О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей“.

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Суд отказался рассматривать конституционность этих нормативно-правовых актов. Мотивация отказа в сообщении не приводится. Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, боевики зашли на позиции, оставленные ВСУ при разведении сил в Петровском. С бывших украинских позиций террористы демонстративно открыли огонь, чтобы устроить провокацию.

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