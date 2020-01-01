Школы Одессы закрыли на карантин на две недели

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог, было принято решение закрыть все школы города на карантин.

В Одессе все школы закрыли на двухнедельный карантин Слобідський край

В школах Одессы объявлен карантин из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в понедельник, 27 января.

Решение о том, что с завтрашнего дня все школы Одессы закрыты на карантин приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

"Комиссия ТЭБ приняла решение с завтрашнего дня закрыть школы на карантин на 2 недели. В детсадах группы будут закрываться, если количество заболевших превысит 20%", - заявили в пресс-службе.

Замглавы департамента здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко заявила, что в городе эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 7,6%.

"По данным лабораторного центра, на сегодня регистрируется уровень заболеваемости гриппом, который превышает эпидпорог на 7,6% процента. За последнюю неделю заболеваемость возросла на 28%", - рассказала Гончаренко и добавила, что 74% заболевших - несовершеннолетние, в основном это дети в возрасте до 14 лет.

В городе усилены противоэпидемические мероприятия, в частности, в лечебных учреждениях введен масочный режим, в больницах ограничено посещение пациентов.

Напомним, что ранее еще в двух областях школы закрыли на карантин. Из-за вируса гриппа в школах Ровенской и Сумской области объявили карантин. Ранее учебные заведения закрыли временно на Винничине.

Также сообщалось, что на Запорожье на карантин закрыли школы и детсады. В Запорожской области временно приостановлен процесс обучение в трех школах и отдельных классах.

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