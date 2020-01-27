Ахметов купил самую дорогую виллу во Францию за 200 млн евро - СМИ
Украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел одну из самых дорогих усадьб в мире - виллу Les Cèdres на Лазурном берегу Франции. Недвижимость обошлась олигарху в 200 миллионов евро. Об этом сообщает авторитетный журнал Financial Times.
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Известно, что вилла Les Cèdres находится на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра. Она была построена в 19 веке, некоторое время принадлежала королю Бельгии Леопольду II. После этого усадьба оказалась в собственности семьи Марнье-Лапостоль, производившей известный коньячный ликер Grand Marnier.
В 2016 году компанию Grand Marnier выкупил концерн Campari. Этот же концерн и продал элитную недвижимость компании SCM Holdings Limited, принадлежащей Ринату Ахметову.
Элитный особняк с 14 спальнями расположен на территории площадью в 14 га.
Отметим, что в 2011 году стало известно, что Ринат Ахметов купил самую дорогую квартиру в Лондоне за 137 миллионов фунтов.
Напомним, оккупанты в Крыму передали шикарный особняк Ахметова "Газпрому".
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