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Обокравшего машину Maruv поймали

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Две недели назад у певицы из автомобиля украли сумку с с деньгами и ценностями. Вором оказался иностранец.
Полиция раскрыла одну из краж у Maruv
Полиция раскрыла одну из краж у Maruv
instagram.com/maruvofficial
В Киеве задержали мужчину, который обокрал машину певицы Maruv на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в понедельник, 27 января.
 
"Зловмисником оказался гражданин другого государства", - отметили в полиции.
 
Сообщение о краже из автомобиля поступило вечером 12 января. Неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и ценностями.
 
В результате следственных действий установили личность подозреваемого в краже, а затем задержали иностранца 1979 года.
 
При проведении обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства.
 
Мужчина арестован с правом выхода под залог в размере 630 тысяч гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 

Cмотрите фотогалерею: Обокравшего машину Maruv поймали

 
Стоит отметить, что это не первый случай, когда у певицы крадут вещи. Ранее Maruv обворовали в аэропорту Борисполь. Воры украли из чемодана певицы бижутерию, приняв ее за драгоценности.
 

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Теги: Киев, воры, кража, полиция, певица, Maruv
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Источник: korrespondent.net

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