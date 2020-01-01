Обокравшего машину Maruv поймали

Две недели назад у певицы из автомобиля украли сумку с с деньгами и ценностями. Вором оказался иностранец.

Полиция раскрыла одну из краж у Maruv instagram.com/maruvofficial

"Зловмисником оказался гражданин другого государства", - отметили в полиции.

Сообщение о краже из автомобиля поступило вечером 12 января. Неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и ценностями.

В результате следственных действий установили личность подозреваемого в краже, а затем задержали иностранца 1979 года.

При проведении обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства.

Мужчина арестован с правом выхода под залог в размере 630 тысяч гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Стоит отметить, что это не первый случай, когда у певицы крадут вещи. Ранее Maruv обворовали в аэропорту Борисполь. Воры украли из чемодана певицы бижутерию, приняв ее за драгоценности.

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