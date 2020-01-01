На Донбассе судят сепаратиста "ДНР", который обстреливал Горловку и Торецк

Мужчина два года участвовал в боевых действиях, а после ранения был комиссован и поехал искать работу в Мариуполь, где и был задержан.

Правоохранители задержали на Донбассе сепаратиста "ДНР", который, по данным спецслужбы, в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что житель Горловки присоединился к незаконным вооруженным формированиям с начала боевых действий на Донбассе.

"Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый "1 армейский корпус ДНР", принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка, вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7"", - говорится в сообщении.

После полученного ранения в 2016 году сепаратист был комиссован. Ища работу, в конце 2019 года он прибыл в Мариуполь, где его задержали правоохранители.

В рамках открытого уголовного производства задержанному сообщено о подозрении по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в отношении него уже передан в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Сегодня также сообщалось, что в Киеве задержали сепаратиста "ДНР", который стрелял в полицейских.

Ранее стало известно, что на Донбассе ликвидировали информаторскую сеть "ДНР". Задержаны две женщины.

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