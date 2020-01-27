Названы сроки начала аудита ремонта дорог в Украине

Министр инфраструктуры рассказал, когда будут отремонтированы национальные и международные дороги.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий презентовал план работы Укравтодора на ближайшие годы, пишет в понедельник, 27 января, ЕП.

Исходя из плана, запуск аудита международных дорог запланирован на 2021 год, национальных - на 2022 год.

Аудит безопасности дорог предусматривает проектирование безопасных дорог и предотвращение мест концентрации ДТП, внедрение стандартов безопасности дорог и уменьшение социальных и материальных потерь от ДТП.

На 2020 год запланирована подготовка аудита безопасности дорог, на 2021 - старт аудита для международных дорог, на 2022 - для национальных дорог.

В конце декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что считает первостепенной задачей на следующий год строительство дорог и назвал количество запланированных километров.