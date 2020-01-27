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Названы сроки начала аудита ремонта дорог в Украине

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Министр инфраструктуры рассказал, когда будут отремонтированы национальные и международные дороги.
Криклий предоставил план ремонта дорог
Криклий предоставил план ремонта дорог
autozam.ru
 
Министр инфраструктуры Владислав Криклий презентовал план работы Укравтодора на ближайшие годы, пишет в понедельник, 27 января, ЕП.
 
Исходя из плана, запуск аудита международных дорог запланирован на 2021 год, национальных - на 2022 год.
 
Аудит безопасности дорог предусматривает проектирование безопасных дорог и предотвращение мест концентрации ДТП, внедрение стандартов безопасности дорог и уменьшение социальных и материальных потерь от ДТП.
 
На 2020 год запланирована подготовка аудита безопасности дорог, на 2021 - старт аудита для международных дорог, на 2022 - для национальных дорог.
 
Напомним, ранее в Укравтодоре рассказали, кому жаловаться на плохие дороги.
 
В конце декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что считает первостепенной задачей на следующий год строительство дорог и назвал количество запланированных километров.
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Теги: дороги, ремонт, Укравтодор, Мининфраструктуры
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Источник: korrespondent.net

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