КСУ не стал анализировать закон о статусе Донбасса

Обращение в Конституционный суд инициировали еще депутаты прошлого созыва Рады от Самопомощи.

КСУ не стал рассматривать обращение депутатов по закону о статусе Донбасса LexInform

Конституционный суд Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила пресс-служба КСУ.

"Вынесено постановление Большой палаты КСУ об отказе в открытии конституционного производства", - говорится в сообщении.

Как уточняется, постановление касается обращения 53 депутатов Верховной Рады от 19 июля 2019 года о рассмотрении закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, закона О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и закона О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей.

Обращение в КСУ инициировали депутаты прошлого созыва Рады из фракции Самопомощь.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада. а 18 декабря президент Владимир зеленский продлили на год действующий Закон об особом статусе Донбасса.

В Слуге народа заявляют, что новый закон по особому статусу Донбасса подготовят к следующей нормандской встрече, которая должна состояться весной.

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