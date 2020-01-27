"Это дно": В Харькове у девушки с инвалидностью украли коляску

В социальных сетях поднялась буря негодования.

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В понедельник, 27 января, в Харькове у девушки с инвалидностью украли коляску. Об этом Ирина Сорока (так ее зовут) рассказала в социальных сетях, вызвав немалый резонанс среди харьковчан.

Не могу даже представить, зачем такое делать. Кем нужно быть, чтобы совершить такой поступок. Я в шоке… Сложно даже что-то писать. Только трясет все внутри и слезы на глаза накатываются… — пишет девушка.

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По ее словам, 90-килограммовую коляску сложно завозить по ступенькам в дом, где Ирина снимает жилье. Так что коляску оставляли в подъезде, цепляя на нее замок. Да и дверь в подъезд закрывалась.

Это не первая коляска моя, но всегда все было хорошо. Нам не нравился этот вариант, но другого не было. И вот тут такое случилось, — добавила она

Ирина Сорока / Фейсбук

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Этот пост Ирины Сороки вызвал бурю возмущения в комментариях. Люди советовали Ирине Сороке обращаться в полицию, предлагали сброситься деньгами на новую коляску и призывали всяческие кары на голову воров.

Ирина Сорока / Фейсбук

Ирина Сорока / Фейсбук

Как пишет местное издание “Статус-Кво“, в полиции подтвердили, что зарегистрировали заявление о пропаже коляски. Однако о каких-либо успехах в поисках не сообщается.

Напомним, на Николаевщине малолетние изнасиловали инвалида. Насильниками оказались подростки в возрасте 12 и 13 лет. Они надругались над инвалидом посторонним предметом.

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