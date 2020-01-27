Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Это дно": В Харькове у девушки с инвалидностью украли коляску

Комментариев: 8
В социальных сетях поднялась буря негодования.
Ирина Сорока
Ирина Сорока
Ирина Сорока / Фейсбук

Читай также: Кабмин создаст платформу, которая поможет инвалидам искать работу

В понедельник, 27 января, в Харькове у девушки с инвалидностью украли коляску. Об этом Ирина Сорока (так ее зовут) рассказала в социальных сетях, вызвав немалый резонанс среди харьковчан.

Не могу даже представить, зачем такое делать. Кем нужно быть, чтобы совершить такой поступок. Я в шоке… Сложно даже что-то писать. Только трясет все внутри и слезы на глаза накатываются… — пишет девушка.

Читай также: В Запорожье водитель маршрутки избил пассажира на костылях

По ее словам, 90-килограммовую коляску сложно завозить по ступенькам в дом, где Ирина снимает жилье. Так что коляску оставляли в подъезде, цепляя на нее замок. Да и дверь в подъезд закрывалась.

Это не первая коляска моя, но всегда все было хорошо. Нам не нравился этот вариант, но другого не было. И вот тут такое случилось, — добавила она

Ирина Сорока / Фейсбук

Читай также: В Украине увеличили выплаты детям с инвалидностью

Этот пост Ирины Сороки вызвал бурю возмущения в комментариях. Люди советовали Ирине Сороке обращаться в полицию, предлагали сброситься деньгами на новую коляску и призывали всяческие кары на голову воров.

Ирина Сорока / Фейсбук

Ирина Сорока / Фейсбук

Как пишет местное издание “Статус-Кво“, в полиции подтвердили, что зарегистрировали заявление о пропаже коляски. Однако о каких-либо успехах в поисках не сообщается.

Напомним, на Николаевщине малолетние изнасиловали инвалида. Насильниками оказались подростки в возрасте 12 и 13 лет. Они надругались над инвалидом посторонним предметом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Харьков, инвалид, инвалидная коляска, кража
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
nvk1945    27.01.2020, 20:41
Оценка:  -2
nvk1945
Ничто так не умиляет, как то, что нищебродские рэгули кукарекуют про дно Ваша нация это и есть ДН0))))))
Распятый_мальчик    27.01.2020, 20:45
Оценка:  -2
Распятый_мальчик
Это еще что, я от знаю одну помойку, так она использует флаг влаССовцев, херой у нее фашист-мильчаков, а министром стал тот кто зиговал на сруССком марше. И они называют себя антифашистами! Вот это, действительно, умиляет!
nvk1945    27.01.2020, 20:46
Оценка:  -1
nvk1945
Тебе виднее)
Антибес    27.01.2020, 20:19
Оценка:  -4
Антибес
Это не дно.Это Пэрэмога.За это Мулдан(данный мулам)стоял!)))))
Брюква_и_Клюква    27.01.2020, 20:30
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Ты сильно пьян, Колян. Сбегай на отхожую яму, проблевай
Распятый_мальчик    27.01.2020, 20:10
Оценка:  +1
Распятый_мальчик
Кстати сегодня в Харькове проводился "митинг против ущемления рос языка". Т.е. несколько десятков козломордых алкашей собрались вместе. Логическую связь додумайте сами.
МаксимУм    27.01.2020, 19:57
Оценка:  +1
МаксимУм
Это алкаши на метал пустили... Последствия рузького-пьяного мира... Нужны сотни лет что бы люди стали людьми после почти века окупации...
bimba09    27.01.2020, 19:40
Оценка:  +8
bimba09
Скоты, коляска дорогая, но тырить у инвалида - таки дно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь