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Во Львове заявили о подозрении на коронавирус

Комментариев: 2
Украинский студент учился в Китае, а сегодня с подозрительными симптомами вернулся в Украину. Его анализы отправлены на изучение.
Больного поместили в специальный бокс
Больного поместили в специальный бокс
Comments.UA

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали украинского студента, который вернулся из Китая и имеет подозрительные симптомы. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает телеканал НТА со ссылкой на заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута.

Отмечается, что молодой человек учится в Китае, а 27 января вернулся в Украину. У него выявили кашель, насморк и боль в горле.

Сейчас все материалы медики отправляют на анализ за границу. И ищут тех, кто мог с ним контактировать в пути.

Парень находится в специальном боксе в инфекционной больнице Львова. Медики призывают людей не паниковать, поскольку случай заражения еще не подтвержден.

Коронавирус шагает по миру. В Украине пока его нет

Ранее в Минздраве сообщили, что в Киеве зафиксирован случай коронавируса, однако не того типа, который недавно появился в Китае.

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Теги: Львов, Китай, студент, госпитализация, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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tenderly-50    27.01.2020, 20:16
Оценка:  +3
tenderly-50
Ну хоть уже начали правду говорить,время косить бабло за вакцину.
zheka-yakob    27.01.2020, 19:28
Оценка:  +1
zheka-yakob
Вот и рагули вирус подхватили.....гуд )))))
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