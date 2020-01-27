Во Львове заявили о подозрении на коронавирус

Украинский студент учился в Китае, а сегодня с подозрительными симптомами вернулся в Украину. Его анализы отправлены на изучение.

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали украинского студента, который вернулся из Китая и имеет подозрительные симптомы. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает телеканал НТА со ссылкой на заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута.

Отмечается, что молодой человек учится в Китае, а 27 января вернулся в Украину. У него выявили кашель, насморк и боль в горле.

Сейчас все материалы медики отправляют на анализ за границу. И ищут тех, кто мог с ним контактировать в пути.

Парень находится в специальном боксе в инфекционной больнице Львова. Медики призывают людей не паниковать, поскольку случай заражения еще не подтвержден.

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