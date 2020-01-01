Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус в Китае: МИД Украины дал украинцам рекомендации

Комментариев: 0
Украинским туристам советуют избегать контакта с животными, употреблять только термически обработанную пищу и использовать защитные маски.
В МИД дали рекомендации украинским туристам в Китае из-за коронавируса
В МИД дали рекомендации украинским туристам в Китае из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV МИД Украины дал рекомендации украинским туристам в Китае. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба посольства Украины в Китае и Монголии в понедельник, 27 января.

В первую очередь украинцам рекомендовали отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в Китае и Министерства иностранных дел, а также следовать рекомендациям местных органов власти.

В МИД также советуют:

  • при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологической ситуации в регионе посещение и воздерживаться от поездки в г.Ухань (пров.Хубей), в котором есть наибольший риск заражения;
  • принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
  • избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;
  • не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;
  • использовать специальные маски для защиты органов дыхания;
  • мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания;
  • пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

В случае надобности немедленного консульского реагирования, украинцев призывают безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в посольство Украины в КНР (+8613701230647), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, что ранее во Львове заявили о подозрении на коронавирус. Украинский студент учился в Китае, а сегодня с подозрительными симптомами вернулся в Украину. Его анализы отправлены на изучение.

Коронавирус шагает по миру. В Украине пока его нет

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, Китай, украинцы, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь