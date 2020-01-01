Коронавирус в Китае: МИД Украины дал украинцам рекомендации

Украинским туристам советуют избегать контакта с животными, употреблять только термически обработанную пищу и использовать защитные маски.

В МИД дали рекомендации украинским туристам в Китае из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV МИД Украины дал рекомендации украинским туристам в Китае. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба посольства Украины в Китае и Монголии в понедельник, 27 января.

В первую очередь украинцам рекомендовали отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в Китае и Министерства иностранных дел, а также следовать рекомендациям местных органов власти.

В МИД также советуют:

при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологической ситуации в регионе посещение и воздерживаться от поездки в г.Ухань (пров.Хубей), в котором есть наибольший риск заражения;

принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

использовать специальные маски для защиты органов дыхания;

мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания;

пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;

при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

В случае надобности немедленного консульского реагирования, украинцев призывают безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в посольство Украины в КНР (+8613701230647), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, что ранее во Львове заявили о подозрении на коронавирус. Украинский студент учился в Китае, а сегодня с подозрительными симптомами вернулся в Украину. Его анализы отправлены на изучение.

Коронавирус шагает по миру. В Украине пока его нет

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet