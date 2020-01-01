Коронавирус в Китае: МИД Украины дал украинцам рекомендации
Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV МИД Украины дал рекомендации украинским туристам в Китае. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба посольства Украины в Китае и Монголии в понедельник, 27 января.
В первую очередь украинцам рекомендовали отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в Китае и Министерства иностранных дел, а также следовать рекомендациям местных органов власти.
В МИД также советуют:
- при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологической ситуации в регионе посещение и воздерживаться от поездки в г.Ухань (пров.Хубей), в котором есть наибольший риск заражения;
- принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
- избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;
- не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;
- использовать специальные маски для защиты органов дыхания;
- мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания;
- пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;
- при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.
В случае надобности немедленного консульского реагирования, украинцев призывают безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в посольство Украины в КНР (+8613701230647), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.
Напомним, что ранее во Львове заявили о подозрении на коронавирус. Украинский студент учился в Китае, а сегодня с подозрительными симптомами вернулся в Украину. Его анализы отправлены на изучение.
Коронавирус шагает по миру. В Украине пока его нет
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