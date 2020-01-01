В центре Одессы горел памятник архитектуры

Огонь был потушен на площади 80 кв. м примерно через полтора часа после получения информации о возгорании.

В ликвидации пожара участвовало девять единиц техники и 30 человек Думская

В Одессе произошел сильный пожар в жилом доме по улице Нежинская 59. Об этом сообщает местное издание Думская в понедельник, 27 января.

"Здание является памятником архитектуры Дом доходный Заля. Построено в 1875 году, в 1880-х его реконструировали, надстроив третий этаж", – говорится в сообщении.

Жильцы горящего дома успели выскочить на улицу. В итоге никто из них не пострадал.

Огонь был потушен на площади 80 кв. м примерно через полтора часа после получения информации о возгорании.

В ликвидации пожара участвовало девять единиц техники и 30 человек личного состава. Что стало причиной возгорания, пока не известно.

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Напомним, утром в понедельник в Киеве произошел пожар в трехэтажном здании Минкультуры на улице Ивана Франко. Из здания эвакуировали 220 человек. Никто не пострадал. Причиной пожара могла стать неисправность проводки.

Ранее сообщалось, что в Одесской области рядом с отделением пожарных сгорел автобус Нацгвардии.

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