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За экс-главу полиции Одесчины внесли залог 500 тысяч

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Залог внесли на пятый день после решения суда. Ни адвокат, ни Головин не раскрывают имя человека, который его внес.
Срок действия обязательств по делу Дмитрия Головина истекает 17 марта
Срок действия обязательств по делу Дмитрия Головина истекает 17 марта
Одесса News

За бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина внесен залог в размере 525,5 тысяч гривен. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на его адвоката Николая Стоянова в понедельник, 27 января.

"Залог внесен третьим лицом. Наша апелляционная жалоба на меру пресечения не то, чтобы не рассмотрена – даже не назначена дата слушания. В таких случаях, с учетом того, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда прямо прописал необходимость замены на более строгую меру пресечения в случае неоплаты залога (заключение под стражу и помещение в следственный изолятор), то это был единственный выход из сложившейся ситуации до рассмотрения апелляционной жалобы", – сказал адвокат.

Апелляция на сумму залога была подана в день ее назначения. На ее рассмотрение отводится три дня, но, по словам Стоянова, один из судей коллегии, которая должна была ее рассматривать, находится на больничном. 

В итоге залог внесли на пятый день после решения суда. Ни адвокат, ни Головин не раскрывают имя человека, который его внес.

Напомним, 21 января Дмитрия Головина выпустили из-под ночного домашнего ареста и назначили ему залог в 525,5 тысяч гривен. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд. Срок действия обязательств истекает 17 марта.

Как известно, бывшего начальника Одесского облуправления полиции Дмитрия Головина и его экс-заместителя Константина Гейко обвиняют в растрате имущества и злоупотребление властью или служебным положением.

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Теги: суд, полиция, залог, адвокат, Одесская область, апелляция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
П    27.01.2020, 22:00
Оценка:  0
П
Двадцатка баксов для начальника областного.управления? Да,это сумма!))) А сколько он за свое назначение отвалил? Озвучьте пожалуйста таксу должностей. Было бы любопытно. На пример: 150 000$ судья райсуда, начальник райотдела, генерал( для армейцев) и т.д
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