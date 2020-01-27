Зеленский поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима

В Государственном музее концлагеря выступили бывшие узники Аушвица, пережившие Холокост.

Владимир Зеленский во время мероприятий в музее концлагеря Освенцим Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождению нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 27 января.

"Вместе с другими лидерами делегаций президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке", – говорится в сообщении.

В Государственном музее концлагеря выступили бывшие узники Аушвица, пережившие Холокост.

"Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда", – призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц -Биркенау.

Ранее сообщалось, что ходе визита в Польшу Зеленский встретился с экс-пленниками концлагеря Аушвиц. В ходе выступления украинский президент призвал международное сообщество не допускать проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

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