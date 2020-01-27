В штабе ООС заявили о задержании диверсанта "ДНР"

Мужчина подорвался на минном заграждении, установленном самими сепаратистами. Он получил многочисленные минно-взрывные ранения.

Украинские разведчики задержали на Донбассе диверсанта сепаратистов "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в понедельник, 27 января.

Отмечается, что диверсант был задержан на территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений ООС.

У задержанного мужчины 1991 года рождения был изъят "военный билет" сепаратистов "ДНР".

"По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Отмечается, что диверсант подорвался на минном заграждении, установленном самими сепаратистами. Другие члены диверсионно-разведывательной группы оставили раненого. Его и задержали бойцы ВСУ.

У мужчины были выявлены многочисленные минно-взрывные ранения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь. Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания.

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Напомним, 26 января на Донбассе погибли двое украинских военных – один в результате обстрела, второй подорвался на взрывном устройстве. Еще два бойца получили боевые травмы.

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