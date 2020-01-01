В Харькове трамвай сбил насмерть мужчину

Смертельный инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей. Личность погибшего пока не установили.

В Харькове трамвай сбил мужчину на проспекте Тракторостроителей. Пострадавший скончался на месте, сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 27 января.

Отмечается, что сегодня в 17:50 возле дома на проспекте Тракторостроителей трамвай маршрута №23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид около 40-50 лет.

"Информация внесена в Единый реестр Немышлянского отдела полиции. Следователем решается вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Одессе пассажиры толкали обесточенный трамвай. В КП Одесгорэлектротранс данный инцидент подтвердили и пообещали наказать водителя трамвая.

Также сообщалось, что в Днепре загорелся трамвай с людьми. Инцидент произошел в час пик, когда общественный транспорт был переполнен пассажирами.

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