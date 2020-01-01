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Украинский суд оправдал молдавского политика по делу о контрабанде

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Адвокат политика заявил, что дело было провокацией, а доказательства против подозреваемого собраны незаконно.
Суд оправдал молдавского политика
Суд оправдал молдавского политика
pixabay.com
 
В Украине суд оправдал оппозиционера из Молдовы от политсилы Платформа достоинство и правда (DA) по делу о контрабанде боеприпасов, пишет в понедельник, 27 января, NewsMaker.
 
Решение в пользу Руслана Вербицкого 27 января принял Белгород-Днестровский районный суд. Рассмотрение дела длилось почти полтора года.
 
Вербицкого задержали в августе 2018 украинские пограничники. Они обнаружили у него под кузовом машины 60 патронов калибра 7,62 к автомату Калашникова.
 
Вербицкий утверждает, что патроны ему подбросили в Кишиневе, а задержание может быть связано с его политической деятельностью. Вскоре против Вербицкого завели уголовное дело. Также его несколько месяцев продержали под арестом в Украине.
 
 
Лидер молдавской оппозиционной партии Платформа Достоинство и правда (DA) Андрей Нэстасе писал открытое письмо экс-президенту Украины Петру Порошенко в связи с задержанием Вербицкого.
 
Нэстасе пришел на заседание суда поддержать Вербицкого. Политик заявил, что дело против Вербицкого открыли "на заказ" экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
 
Адвокат Вербицкого Станислав Клименко заявил, что дело было провокацией, а доказательства против него собраны незаконно. 
 
"И вообще, на территории Украины Руслана не имели право привлекать к уголовной ответственности и судить", - сказал Клименко.
 
Выяснилось, что прокурор попробует обжаловать этот приговор в вышестоящей инстанции.
 
Как сообщал Корреспондент, в течение 2019 года в Украине изъяли почти 1900 единиц огнестрельного оружия различных систем и модификаций. 
 
 

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Теги: суд, контрабанда, оружие, Молдова
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Источник: korrespondent.net

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