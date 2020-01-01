Украинский суд оправдал молдавского политика по делу о контрабанде

Адвокат политика заявил, что дело было провокацией, а доказательства против подозреваемого собраны незаконно.

В Украине суд оправдал оппозиционера из Молдовы от политсилы Платформа достоинство и правда (DA) по делу о контрабанде боеприпасов, пишет в понедельник, 27 января , NewsMaker.

Решение в пользу Руслана Вербицкого 27 января принял Белгород-Днестровский районный суд. Рассмотрение дела длилось почти полтора года.

Вербицкого задержали в августе 2018 украинские пограничники. Они обнаружили у него под кузовом машины 60 патронов калибра 7,62 к автомату Калашникова.

Вербицкий утверждает, что патроны ему подбросили в Кишиневе, а задержание может быть связано с его политической деятельностью. Вскоре против Вербицкого завели уголовное дело. Также его несколько месяцев продержали под арестом в Украине.

Лидер молдавской оппозиционной партии Платформа Достоинство и правда (DA) Андрей Нэстасе писал открытое письмо экс-президенту Украины Петру Порошенко в связи с задержанием Вербицкого.

Нэстасе пришел на заседание суда поддержать Вербицкого. Политик заявил, что дело против Вербицкого открыли "на заказ" экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Адвокат Вербицкого Станислав Клименко заявил, что дело было провокацией, а доказательства против него собраны незаконно.

"И вообще, на территории Украины Руслана не имели право привлекать к уголовной ответственности и судить", - сказал Клименко.

Выяснилось, что прокурор попробует обжаловать этот приговор в вышестоящей инстанции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet