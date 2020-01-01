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Милованов объяснил суть идеи "инвестиционной няни"

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Проект сотрудничества между Кабмином и инвесторами будет реализован на базе правительственной организации UkraineInvest.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
facebook.com/mineconomdev
 
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пояснил, в чем заключается идея "инвестиционной няни". Об этом он рассказал 27 января в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
 
По словам Милованова, между Кабмином и инвесторами будут заключаться зеркальные договоры.
 
"Идея "инвестиционной няни" состоит в том, что правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором и таким образом правительство Украины будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения, ну и инвестор также будет отвечать перед правительством Украины - это зеркальный договор", - указал министр. 
 
Он уверен, что таким образом государство покажет иностранным и украинским инвесторам, что оно готово обеспечить верховенство права.
 
Милованов уточнил, проект "инвестиционной няни" будет реализован на базе правительственной организации UkraineInvest.
 
"Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest... <...> Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций", - отметил глава Минэкономики.
 
Он также добавил, что в течение нескольких недель законопроект об "инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабмина, а затем направлен в Верховную Раду.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о новой программе Investment Nanny ("инвестиционная няня"), которая должна привлечь инвесторов в страну.
 
В рамках проекта каждому инвестору, который привлечет в Украину более 100 миллионов долларов, будет обеспечен отдельный контракт с государством.
 

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Теги: инвестиции, Минэкономики, инвестиции в украину, инвестор, инвесторы, Тимофей Милованов
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Источник: korrespondent.net

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