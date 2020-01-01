Милованов объяснил суть идеи "инвестиционной няни"

Проект сотрудничества между Кабмином и инвесторами будет реализован на базе правительственной организации UkraineInvest.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пояснил, в чем заключается идея "инвестиционной няни". Об этом он рассказал 27 января в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV

По словам Милованова, между Кабмином и инвесторами будут заключаться зеркальные договоры.

"Идея "инвестиционной няни" состоит в том, что правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором и таким образом правительство Украины будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения, ну и инвестор также будет отвечать перед правительством Украины - это зеркальный договор", - указал министр.

Он уверен, что таким образом государство покажет иностранным и украинским инвесторам, что оно готово обеспечить верховенство права.

Милованов уточнил, проект "инвестиционной няни" будет реализован на базе правительственной организации UkraineInvest.

"Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest... <...> Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций", - отметил глава Минэкономики.

Он также добавил, что в течение нескольких недель законопроект об "инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабмина, а затем направлен в Верховную Раду.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о новой программе Investment Nanny ("инвестиционная няня"), которая должна привлечь инвесторов в страну.

В рамках проекта каждому инвестору, который привлечет в Украину более 100 миллионов долларов, будет обеспечен отдельный контракт с государством.

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