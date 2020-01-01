В Украине появятся тест-системы для диагностики коронавируса

Новые системы ускорят время установления заболевания. На данный момент для постановки диагноза нужно около пяти суток.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль сообщил, что в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики коронавируса. Об этом он рассказал 27 января в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV

По словам замминистра, в мире не существует специфических средст диагностики нового вируса.

"Несмотря на то, что геном уже расшифрован, средств специфической диагностики в принципе в мире не существует. Поэтому, соответственно, диагностика происходит путем исключения: сначала диагностируют на грипп, если нет подтверждения, диагностируют на коронавирус, который присутствует в Украине", - уточнил Коваль.

Он отметил, что в Украине для установления диагноза нужно около пяти суток.

"В случае, если и эти результаты будут отрицательными, а человек почувствует себя плохо, то образцы будут отправлять в Киев в одну из двух референс-лабораторий, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Если и тут будет отрицательный результат, образец отправляется в Германию. Это может занять до пяти дней", - заявил замминистра.

Как подчеркнул Коваль, в конце этой недели - начале следующей в Украине будут доступны тест-системы, которые сделают диагностику менее продолжительной.

Ранее сообщалось, что во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали украинского студента , который вернулся из Китая.

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