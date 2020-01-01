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Экс-главу ГСЧС Одесской области отправили под домашний арест

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Виктора Федорчака подозревают в служебной халатности в связи с рядом трагических пожаров в Одессе.
Виктор Федорчак
Виктор Федорчак
dumskaya.net
 
Заводской районный суд Николаева в понедельник, 27 января, избрал меру пресечения бывшему начальнику Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщило издание Думская.
 
Напомним, 14 января Федорчаку объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
 
Следствие установило, что, будучи служебным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, Федорчак ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности.
 
В период с 2017 по 2019 год на территории Одессы произошло четыре масштабных пожара с человеческими жертвами: в муниципальном детском лагере Виктория, в областной психиатрической больнице на Академика Воробьева, в отеле Токио Стар и в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
 
В результате инцидентов погибли 32 человека, а материальный ущерб составил 4,9 миллиона гривен.
 
Федорчаку инкриминируют преступление средней тяжести, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы.
 

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Теги: Одесса, арест, пожар, халатность, Одесская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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