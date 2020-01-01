Экс-главу ГСЧС Одесской области отправили под домашний арест

Виктора Федорчака подозревают в служебной халатности в связи с рядом трагических пожаров в Одессе.

Заводской районный суд Николаева в понедельник, 27 января, избрал меру пресечения бывшему начальнику Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщило издание Думская

Напомним, 14 января Федорчаку объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Следствие установило, что, будучи служебным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, Федорчак ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности.

В период с 2017 по 2019 год на территории Одессы произошло четыре масштабных пожара с человеческими жертвами: в муниципальном детском лагере Виктория, в областной психиатрической больнице на Академика Воробьева, в отеле Токио Стар и в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В результате инцидентов погибли 32 человека, а материальный ущерб составил 4,9 миллиона гривен.

Федорчаку инкриминируют преступление средней тяжести, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet