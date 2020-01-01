Итоги 27 января: Украина в ПАСЕ и взлет золота

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Украинская делегация решила участвовать в зимней сессии ПАСЕ; мировые цены на золото рекордно выросли из-за вируса в Китае: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Болгарии арестовали фигуранта дела Гандзюк

Фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) арестовали на 40 дней по решению суда в болгарском Бургасе.

Офис генпрокурора Украины уточнил, что переданы все необходимые документы для экстрадиции задержанного.

Мировые цены на золото достигли шестилетнего рекорда

Мировые цены на золото достигли максимальной отметки более чем за шесть лет из-за опасений распространения нового коронавируса за пределы Китая.

На фоне ситуации в КНР многие инвесторы начали вкладывать деньги в такие активы как золото вместо того, чтобы искать более рискованные вложения, вроде акций.

ВОЗ изменила оценку риска заражения новым коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне с “умеренного“ на “повышенный“.

По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае увеличилось до 106 человек, более 4500 заражены.

Украина получила 1,25 млрд евро по евробондам

Украина завершила расчеты по еврооблигациям на сумму 1,25 миллиарда евро с доходностью 4,375% и погашением в 2030 году. Они находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Большую часть выпуска при первичном размещении купили инвесторы из Великобритании, США и стран ЕС.

Зеленский и Дуда провели встречу в Польше

Президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры стран обсудили сотрудничество между странами и пути решения исторических споров.

Как отметил Зеленский, сторонам “удалось снизить градус эмоций вокруг совместно трагического прошлого“ и согласовать экономическое сотрудничество.

В ПАСЕ вернулась украинская делегация

Украинская делегация решила принять участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Во фракции Слуга народа заявили, что постоянная делегация Украины имеет целью перейти к постмониторинговому диалогу с ПАСЕ и сделать следующий шаг для защиты интересов страны.

На открытии сессии литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис инициировал рассмотрение вопроса о действительности полномочий российской делегации.

Депутат обосновал свою решение тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека и получил необходимую поддержку.

Российская делегация пригрозила, что покинет зимнюю сессию ПАСЕ, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены.

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