На Донбассе за сутки 10 раз нарушали "тишину"

Противник стрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе без потерь mil.gov.ua

Сепаратисты в течение суток, 27 января, 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов по украинским позициям было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза рядом с Новотроицком - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Тарамчук - из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия

Четыре вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

неподалеку Майорского - из гранатометов различных систем; в районе Кондрашовки Новой - из 82-мм миномета;

рядом с Южным из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новотошковское - со 120-мм миномета - 5 мин

Кроме того, в 21.50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, сепаратисты в очередной раз совершили обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - говорится в сообщении.

С началом этих суток сепаратисты обстреляли защитников населенного пункта Новолуганское применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.

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