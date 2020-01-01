На Донбассе за сутки 10 раз нарушали "тишину"
Сепаратисты в течение суток, 27 января, 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.
Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Шесть обстрелов по украинским позициям было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:
- недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза рядом с Новотроицком - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Тарамчук - из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия
Четыре вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:
- неподалеку Майорского - из гранатометов различных систем; в районе Кондрашовки Новой - из 82-мм миномета;
- рядом с Южным из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Новотошковское - со 120-мм миномета - 5 мин
Кроме того, в 21.50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, сепаратисты в очередной раз совершили обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - говорится в сообщении.
С началом этих суток сепаратисты обстреляли защитников населенного пункта Новолуганское применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.
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