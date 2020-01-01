Погода на 28 января: Тепло и дожди

В Украине ожидается теплая и дождливая погода.

Сегодня, 28 января, погода в Украине дождливая и облачная, температура воздуха колеблется от +4 до +7. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины, кроме Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областей, сегодня пройдут дожди. Днем +4…+7, а ночью -1…+1.;

На севере страны облачно, днем +3…+5, а ночью -1…+2.;

В восточных областях облачно, кроме Донецкой, Запорожской и Днепровской областей, пройдут дожди. Днем +2…+4, а ночью -1…+1;

На юге страны дожди, днем + 4…+6, а ночью +1…+3;

В центральных районах и столице сегодня облачно. Днем +4…+6, а ночью 0…+2.

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