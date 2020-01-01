На Донбассе военные врачи спасли раненую фронтовую собаку. 18+

Питбуль подорвался на мине в зоне ООС. Военный врач пять часов оперировала животное и его удалось спасти.

Тяжело раненного питбультерьера по прозвищу Капрал, который живет на позициях одного из военных подразделений на Донбассе, 5 часов оперировали военные медики. Об этом сообщает Вільне радіо.

Пес Капрал попал к украинским военных около 5 лет назад. С тех пор он сопровождает бойцов на боевые дежурства и предупреждает об опасности.

Несколько недель назад собаку нашли в кустарнике тяжело раненым и окровавленным. Медик подразделения оказал ему первую помощь, перевязал и отправил четвероногого в Торецк. Но, по словам военных, ветеринары Торецка отказались помочь раненому псу. Тогда решили обратиться к военным медикам. Те, увидев тяжелое состояние пса, начали оказывать помощь. Помогло то, что одна из военных фельдшеров в прошлом изучала ветеринарию.

"Во время оказания помощи Капралу у него остановилось дыхание, ему проводили реанимационные мероприятия. Я увидел, как медики спасают собаку, и понял, что если не дай бог со мной что-то случится, эти люди мне не дадут умереть", - рассказывает о том дне боец ВСУ Виталий.

Сейчас пес выздоравливает и может стать символом роты на шевронах.

Ранее сообщалось, что сбежавший пес вернулся домой спустя шесть лет. Также Корреспондент писал о том, что пес поджег дом, включив микроволновку.

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