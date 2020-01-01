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На Донбассе военные врачи спасли раненую фронтовую собаку. 18+

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Питбуль подорвался на мине в зоне ООС. Военный врач пять часов оперировала животное и его удалось спасти.
Пса, который подорвался на мине, удалось спасти
Пса, который подорвался на мине, удалось спасти
freeradio.com.ua

Тяжело раненного питбультерьера по прозвищу Капрал, который живет на позициях одного из военных подразделений на Донбассе, 5 часов оперировали военные медики. Об этом сообщает Вільне радіо.

Пес Капрал попал к украинским военных около 5 лет назад. С тех пор он сопровождает бойцов на боевые дежурства и предупреждает об опасности.

Несколько недель назад собаку нашли в кустарнике тяжело раненым и окровавленным. Медик подразделения оказал ему первую помощь, перевязал и отправил четвероногого в Торецк. Но, по словам военных, ветеринары Торецка отказались помочь раненому псу. Тогда решили обратиться к военным медикам. Те, увидев тяжелое состояние пса, начали оказывать помощь. Помогло то, что одна из военных фельдшеров в прошлом изучала ветеринарию.

"Во время оказания помощи Капралу у него остановилось дыхание, ему проводили реанимационные мероприятия. Я увидел, как медики спасают собаку, и понял, что если не дай бог со мной что-то случится, эти люди мне не дадут умереть", - рассказывает о том дне боец ВСУ Виталий.

Сейчас пес выздоравливает и может стать символом роты на шевронах.

Ранее сообщалось, что сбежавший пес вернулся домой спустя шесть лет. Также Корреспондент писал о том, что пес поджег дом, включив микроволновку.

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Теги: операция, собака, хирурги, врачи, пес, взрыв, донбасс, ранение, мина, хирургическая операция
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Источник: korrespondent.net

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