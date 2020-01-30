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США сохранят объем военной помощи Украине в 2021 году – СМИ

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Белый дом в следующем году намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине.
США выделят 300 миллионов долларов военной помощь Украине
США выделят 300 миллионов долларов военной помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа намерена оставить без изменений размер выделяемой Украине финансовой помощи в проекте бюджета на 2021 год, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.
 
В бюджетном предложении администрации президента на 2021 год сохраняется помощь Украине в размере 250 млн долларов, выделяемых по линии Министерства обороны, и 115 млн долларов через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.
 
Публикация проекта бюджета запланирована на 10 февраля 2020 года.

У Трампа пояснили задержку военной помощи Украине

Напомним, 20 декабря 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ предусматривает 300 миллионов долларов военной помощь Украине и введение санкций против России.

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Теги: Украина-США, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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