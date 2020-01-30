США сохранят объем военной помощи Украине в 2021 году – СМИ
Белый дом в следующем году намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена оставить без изменений размер выделяемой Украине финансовой помощи в проекте бюджета на 2021 год, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.
В бюджетном предложении администрации президента на 2021 год сохраняется помощь Украине в размере 250 млн долларов, выделяемых по линии Министерства обороны, и 115 млн долларов через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.
Публикация проекта бюджета запланирована на 10 февраля 2020 года.
У Трампа пояснили задержку военной помощи Украине
Напомним, 20 декабря 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ предусматривает 300 миллионов долларов военной помощь Украине и введение санкций против России.
У Трампа пояснили задержку военной помощи Украине
Напомним, 20 декабря 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ предусматривает 300 миллионов долларов военной помощь Украине и введение санкций против России.
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