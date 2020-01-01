Итоги 30 января: ЧС из-за коронавируса и дело Грымчака

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

ВОЗ объявила режим ЧС из-за распространения коронавируса; Грымчака отпустили под домашний арест. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Совет Евросоюза утвердил сделку по Вrexit

Совет Евросоюза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны. Соглашение по Brexit вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

Грымчака отпустили из-под стражи под домашний арест

Суд изменил меру пресечения бывшему замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку на круглосуточный домашний арест.

“Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!“ - заявил адвокат Дмитрий Мельник.

Число жертв коронавируса в Китае стремительно возросло

От нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

НБУ резко снизил учетную ставку

Национальный банк Украины объявил о снижении учетной ставки на 2,5 пункта - с 13,5% до 11%. Такое решение связано с тем, что в 2019 году инфляция замедлилась до 4,1% и впервые вошла в целевой коридор, установленный центробанком еще в 2015 году (5% ± 1 процентный пункт).

В Киеве решили повысить тарифы на холодную воду

Жителям Киева снова поднимут тариф на холодную воду. Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 гривны.

В Киевводоканале заявили, что на изменение тарифов повлияло увеличение расходов на оплату труда, уплату налогов, а также изменение стоимости электроэнергии и увеличение расходов на амортизацию.

Украина ввела временный безвиз для граждан Великобритании

Президент Владимир Зеленский подписал указ о безвизовом режиме въезда в Украину и транзитного проезда через Украину для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Безвизовый режим будет действовать с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

Курс наличного доллара достиг отметки в 25 гривен

Наличный доллар в продаже достиг психологической отметки в 25 гривен. Так, курс продажи доллара в обменниках вырос на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки - на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 14,95 коп. до 27,0720 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,34 коп. до 27,5497 UAH/EUR.

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