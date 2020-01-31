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В Украине удвоилось число сексуальных преступлений в отношении детей

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За год зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.
За январь зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера
За январь зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера
zakarpatpost.net

В 2019 году в Украине было зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние. Эта в два раза превышает показатель за 2018 год, сообщил накануне Офис генпрокурора.

"В течение 2019 года зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигла 148 человек, что более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. В этом году зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все преступления относительно сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства Офиса генпрокурора. Кроме того, с начала 2020 года в составе Офиса был создан отдел противодействия насилию в отношении детей.

Ранее в Запорожской области подросток изнасиловал свою подругу. Пологовский районный суд избрал меру пресечения 15-летнему подозреваемому в виде домашнего ареста.

Напомним, в Николаевской области двое малолетних изнасиловали 25-летнего мужчину с инвалидностью. Они надругались над инвалидом посторонним предметом.

На Львовщине отец изнасиловал малолетнюю дочь

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Теги: Украина, Генпрокуратура, дети, ГПУ, изнасилование, изнасилование детей, изнасилование малолетних, насилие, изнасилования, Насилие над детьми
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Od-gol    31.01.2020, 10:19
Оценка:  +3
Od-gol
Половыми преступниками не становятся, а рождаются. Это генетическое. Почему не исследуется, а какие у них гены преобладают.
Афганский народ вначале радовался советским войскам. А кацапьё стало насиловать дехканок. ЭТО ФАКТ!!! Вот и получили сопротивление. А результат – огромное число поги
Od-gol    31.01.2020, 10:19
Оценка:  +3
Od-gol
погибших. Ну, пускай. А вот украинцы не за что гибли.
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