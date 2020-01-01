В Украине ощутили землетрясение в Румынии
В горах Румынии произошло землетрясение, которое распространилось на территорию Одесской области. Об этом сообщило ГСЧС утром в пятницу, 31 января.
"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.
Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, 23 января на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла. Его очаг находился на глубине шесть километров.
А на этой неделе произошло мощное землетрясение в Карибском море. Между Ямайкой и Кубой зафиксировано подземные толчки магнитудой 7,7.
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