В двух областях обесточены 600 сел – ГСЧС

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Сотни сотрудников Укравтодора обеспечивают проезд на дорогах.

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро пятницы обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС 31 января.

"По состоянию на 7:00 ч. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская – 440 и Черниговская – 162", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 487 работников и 366 единиц техники.

Напомним, синоптики уже несколько дней прогнозируют ухудшение погоды в Украине со штормовым ветром, метелями и снегом.

Синоптики спрогнозировали погоду в феврале

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