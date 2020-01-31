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СБУ засекретила дело о прослушке премьера

Комментариев: 1
Вся информация по делу засекречена.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
Пресс-служба Кабмина

Служба безопасности Украины засекретила все материалу по делу о прослушке на совещании премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Национального банка.

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на ответ СБУ.

Известно, что дело о скандальной прослушке расследуется по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса.

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Вся остальная информация не может быть разглашена из-за конфиденциальности.

Кроме того, СБУ даже не ответила н вопрос о том, кто был допрошен в рамках расследования и был ли допрошен премьер-министр Гончарук.

Документ
Документ
ukranews.com

Напомним, ранее Гончарук заявил, что прослушка - это угроза национальной безопасности. Премьер-министр Украины Гончарук считает, что спецслужбы должны разобраться, кто стоит за установкой прослушивающих устройств.

 

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Теги: Гончарук, прослушка, СБУ, дело засекречено
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Комментариев (1)
Caxp    31.01.2020, 10:20
Оценка:  0
Caxp
Вышли сами на себя?)))
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