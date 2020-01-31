Паники нет, масок предостаточно: Украинец рассказал о жизни в Ухане

Гражданин Украины рассказал, как живется в Ухане во время эпидемии коронавируса.

Как живется в Ухане во время эпидемии коронавируса EPA/UPG

Гражданин Украины Дмитрий рассказал, как переживает эпидемию коронавируса находясь в китайском городе Ухань, где впервые была обнаружена болезнь. Об этом сообщает ТСН.

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Дмитрий – гражданин украины, родился в Хмельницкой области. В Ухань он приехал в сентябре с целью изучения китайского языка. Когда уходил на зимние каникулы, не ожидал, что они продлятся так долго.

В город мы очень редко выезжаем, потому что мы немножко напуганы. Нам сказали, что этот семестр в нашем университете может начаться аж в апреле месяце. У нас в городе есть другой университет, очень известный в Китае - Ухань тасио – ему вообще учебу перенесли аж на сентябрь месяц, - говорит Дмитрий.

Большую часть времени парень проводит в кампусе и почти никуда не выходит, потому что в городе введен карантин.

У нас в университете, чтобы заехать в кампус, стоит охрана. Она сначала проверяет документы, потом бесконтактным термометром измеряют температуру. Если все хорошо - ты можешь попасть на территорию кампуса. Так же и в общежитие, - рассказывает Дмитрий.

За продуктами Дмитрий выходит раз в неделю. В магазинах есть все: свежее мясо, рыба, овощи, фрукты. А вот паники никакой нет.

Никакой паники, ни в супермаркетах, ни на улице нет. Я видел много фейковых видео, что люди падают, теряют сознание, эти видео могли, откуда хочешь понабирать и не знаю, какого года они могут быть, - отметил украинец.

Также украинец назвал фейковыми сообщение о нехватке медицинских масок. По его словам, их достаточно, а их ношение обязательно.

На данный момент в Ухане находится 49 украинцев. Дмитрий не против вернуться в Украину, но сделать это нелегко.

Сейчас ни приехать, ни выехать невозможно. Кроме того, что позакрывали аэропорты, вокзалы, на всех трассах стоят военные. Некоторые дороги даже засыпали землей, чтобы никто не мог проехать, - объясняет он.

Украина уже отправила в Китай самолет, чтобы забрать своих граждан, а 3 февраля туда полетит еще один. Как известно, из Китая в международный аэропорт Борисполь будет осуществлен еще три рейса. Однако после этого авиасообщение закроют на месяц из-за вспышки коронавируса.

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Напомним, ранее ВОЗ признала коронавирус международной ЧС.

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