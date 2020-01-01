Первая леди обсудила школьное питание с главами двух областей

Елена Зеленская встретилась с главами Черкасской и Киевской областей.

Жена президента Украины Елена Зеленская обсудила с главами Черкасской и Киевской областных государственных администраций проект по внедрению здорового питания в украинских школах, который инициировала первая леди.

Читай также: Зеленский "нашел" в порту для детей 23 тонны игрушек

Об єтом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе Skype-совещания Елены Зеленской с губернатором Черкасской области Романом Боднаром обсудили подготовку пилотного проекта, целью которого является обеспечение в рационе детей достаточного количества молочных и кисломолочных продуктов.

Во многих школах Европы сегодня действует программа “Стакан молока”. Черкасская область согласилась быть пилотной в проекте внедрения данной программы в систему школьного питания в Украине.

Первая леди провела деловую встречу Офис Президента Украины

Читай также: Елена Зеленская посетила первое заседание "Мистецького арсенала"

Также учитывались пожелания родителей, которые попросили ввести в рацион детей кисломолочные продукты. Роман Боднар пообещал разработать план технического оснащения школьных столовых. Далее проект направят в профильные министерства.

К встрече Елены Зеленская с главой Киевской областной государственной администрации Алексеем Чернышевым присоединилась министр образования и науки Анна Новосад. Обсуждали ситуацию со школьным образованием в области в целом, планы по строительству новых школ и организации опорных, текущее состояние системы школьного питания.

К беседе присоединилась министр Новосад Офис Президента Украины

Напомним, Елена Зеленская завела страницу в Facebook: ее уже атаковали боты. На своей странице первая леди планирует обновлять информацию о работе своей команды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.