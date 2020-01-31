Боевики "ДНР" выдвинули циничное требование для следующего обмена

Оккупанты требуют, чтобы Украина "простила" всех участников предыдущего обмена.

Читай также: 6 лет за лайки украинских новостей: В “ЛНР“ студента отправили в тюрьму

Боевики группировки “ДНР“ заявили, что не будут вести переговоры с Украиной относительно следующего обмена пленными, пока Украина полностью не прекратит уголовное преследование и не закроет все уголовные дела в отношении лиц, переданных оккупантам в рамках прошлого обмена. С таким заявлением выступила так называемый “омбудмен“ псевдо-республики Дарья Морозова, пишут ресурсы боевиков.

Обмен, который состоялся 29 декабря 2019, будет считаться завершенным только после полного завершения процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новому обмену речи быть не может, - сообщила Морозова.

Напомним, СБУ не хочет расследовать сотрудничество экс-пленных с боевиками. Некоторые пленники перед освобождением платили деньги оккупантам за свою свободу или сотрудничали с ними.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.