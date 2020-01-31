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Боевики "ДНР" выдвинули циничное требование для следующего обмена

Комментариев: 17
Оккупанты требуют, чтобы Украина "простила" всех участников предыдущего обмена.
ДНР требует закрыть все дела против переданных им лиц
ДНР требует закрыть все дела против переданных им лиц
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Боевики группировки “ДНР“ заявили, что не будут вести переговоры с Украиной относительно следующего обмена пленными, пока Украина полностью не прекратит уголовное преследование и не закроет все уголовные дела в отношении лиц, переданных оккупантам в рамках прошлого обмена. С таким заявлением выступила так называемый “омбудмен“ псевдо-республики Дарья Морозова, пишут ресурсы боевиков.

Обмен, который состоялся 29 декабря 2019, будет считаться завершенным только после полного завершения процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новому обмену речи быть не может, - сообщила Морозова.

Напомним, СБУ не хочет расследовать сотрудничество экс-пленных с боевиками. Некоторые пленники перед освобождением платили деньги оккупантам за свою свободу или сотрудничали с ними.

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Теги: ДНР, ОРДЛО, обмен пленными
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Комментариев (17)
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Григорич    31.01.2020, 21:27
Оценка:  -7
Григорич
прекратить дела и простить два разных требования...БМ как обычный рагулятский сайт несет ахинею..
ira0958    31.01.2020, 21:10
Оценка:  -9
ira0958
В 2019 году США ввели защитные пошлины в размере 25% на импорт стали из Украины. Это санкции за оккупацию Крыма с 1991 по 2014 год.
Брюква_и_Клюква    31.01.2020, 20:33
Оценка:  +12
Брюква_и_Клюква
Надо было стрелять бандитов на месте, как китайцы.
Vasya_iz_Ivanovo    31.01.2020, 21:11
Оценка:  -9
Vasya_iz_Ivanovo
Но тогда и будут ваших стрелять на месте, ну ты и желанник, ну ты и гуманист!
Vasya_iz_Ivanovo    31.01.2020, 21:12
Оценка:  -8
Vasya_iz_Ivanovo
Украинского народа.
folor    31.01.2020, 21:36
Оценка:  -9
folor
Верно, верно, но их и так повстанцы отстреливают....
navigator2    31.01.2020, 20:15
Оценка:  +15
navigator2
ідіть на ....Й
CasperW    31.01.2020, 20:02
Оценка:  +16
CasperW
По паспорта хотят заехать?
Путин-Xyйло    31.01.2020, 20:09
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
Тут и останутся.
MrBlackXXX    31.01.2020, 20:00
Оценка:  -19
MrBlackXXX
Сильные имеют право диктовать свои условия.А они сильные.Поэтому будет либо так как они хотят либо ни как.
Путин-Xyйло    31.01.2020, 20:08
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
Значит будут сильно сосать!
navigator2    31.01.2020, 20:14
Оценка:  +13
navigator2
сильні? ха ха ха
Blackdzhack    31.01.2020, 20:00
Оценка:  +3
Blackdzhack
"Обмен, который состоялся 29 декабря 2019, будет считаться завершенным только после полного завершения процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц" - очистить, это кожуру с них снять или "зачистить" их нашими руками?
vicinq    31.01.2020, 19:23
Оценка:  +21
vicinq
И два ковша борща ...
dikrava    31.01.2020, 19:03
Оценка:  +24
dikrava
Требовать не вредно. ))) Ососут у пожилого зайца
Letohradek    31.01.2020, 18:52
Оценка:  +16
Letohradek
Без сомнений, крысиная власть выполнит ВСЕ требования ссученной дамбасни! А некоторых даже наградят медалями!
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