На Донбассе остановились две шахты из-за долгов

Шахты обесточены из-за долгов за электроэнергию. Позже могут отключить оборудование водоотвода, что приведет к их затоплению.

Волынец просит власти вмешаться в ситуацию с долгами шахт Михаил Волынец / Facebook.

В Угледаре Донецкой области остановились две шахты из-за отключения электроэнергии за долги, сообщил председатель независимого Профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

В частности, обесточены шахты Южнодонбасская №1 и шахта им. М.С. Сургая.

Сейчас там полностью прекращена добыча угля. День простоя подобных шахт стоит государству 1 млн грн, отметил Волынец.

Кроме того, по его словам, 13 февраля на шахту Южнодонбасская №1 могут прекратить поставки электроэнергии на оборудование водоотвода. Это приведет к ее затоплению. "Это означает затопление и полное уничтожение! Последствия для экологии, как я уже неоднократно писал, будут катастрофическими",, - отмечает Волынец.

По его словам, за 2019 год поставщик отправил оператору системы распределения электроэнергии пять заявок на отключение шахты Южнодонбасская №1 из-за системной задолженности, а также нарушение выплат по графику реструктуризации долгов перед оператором системы распределения.

Впервые электроснабжение шахты ограничили 20 декабря. Тогда ситуацию удалось временно урегулировать.

"Независимый профсоюз горняков требует немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения предприятия и экоцид в Угледаре!" - написал Волынец.

Напомним, аналогичное обестачивание шести шахт произошло в конце декабря во Львовской области. Там проблему удалось решить.

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