Она чихала: Вернувшуюся из Китая девушку положили в спецбокс в Ровно

Местную жительницу изолировали на 10 дней, но признаков коронавируса у нее не нашли.

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В Ровно на карантин в инфекционный бокс положили 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая. Об сообщает местное “Радио ТРЕК“ со ссылкой на главного врача инфекционного отделения Ровенской ЦГБ Галину Максимчук.

Отмечается, что ровенчанка в больницу обратилась сама, потому что у нее повысилась температура, появились насморк и кашель. Девушка сообщила, что на днях вернулась из Китая, где работала в сфере обслуживания и общественного питания.

Паниковать не нужно. Потому что этот случай нельзя считать как подозрение на коронавирус. Клинических признаков нет. Привлекать медиков из столицы пока нет смысла. Девушка в нашем отделении находится для дообследования и наблюдения. Она сейчас в изолированном боксе, всем необходимым ее обеспечивают. Посуда обрабатывают спецсредствами. Посещения, конечно, запрещено, - отметила Максимчук.

Девушку изолировали на 10 дней.

Напомним, в посольстве назвали точное число украинцев находящихся в Китае. По данным посольства, в Китае находится 93 гражданина Украины.

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