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На Сумщине грабитель избил пенсионерку и украл 6 гривен

Комментариев: 1
Также разбойник сорвал с женщины сережки.
Полиция быстро поймала грабителя
Полиция быстро поймала грабителя
facebook МВД

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В среду, 29 января, в Ромнах злоумышленник проник в дом 76-летней женщины, избил ее и отобрал 6 гривен. Преступника задержали по “горячим следам“, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

По информации правоохранителей, злоумышленник, пробравшись в дом к пенсионерке, избивал ее и требовал денег. Однако сумел найти только шесть гривен. Поняв, что никакого тайника нет, он сорвал с женщины золотые серьги и убежал.

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Окровавленная потерпевшая сумела добраться к соседке, которая и вызвала полицию. Злоумышленника задержали при оперативной отработке района. Он не отрицает свою причастность к разбойному нападению. 32-летний мужчина уже был неоднократно судим. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, банда малолетних девочек совершила налет на дом пенсионерки под Херсоном. Самой младшей участнице преступной группировки 9 лет, самому старшему единственному парню в банде – 16.

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Теги: Сумская область, грабеж, ограбление, пенсионер
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Комментариев (1)
ШтормЗайцев    31.01.2020, 20:19
Оценка:  +14
ШтормЗайцев
Теперь за каждые 50 копеек отсидит по году. На одного избирателя клоуна ЗЕ стало меньше.
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