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"Фискалов" обыскали из-за незаконного экспорта грецких орехов

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Сотрудники ГБР провели 10 обысков у "фискалов". Чиновников подозревают в незаконном экспорте грецких орехов на 15 млн гривен.
Сумма ущерба государственному бюджету от махинации составила более 15 млн гривен
Сумма ущерба государственному бюджету от махинации составила более 15 млн гривен
пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований проверяет причастность сотрудников Государственной фискальной службы к незаконному экспорту грецких орехов через таможенную границу с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации ГБР, предварительная сумма ущерба государственному бюджету от махинации составила более 15 млн гривен.

На данный момент проводится 10 обысков в органах ГФС, на таможенных постах, а также по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.

Отмечается, что уже были обнаружены документы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по статьям "злоупотребление властью и служебным положением", "подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица", "уклонение от слать налогов, сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Житомирской области секретарь горсовета не внесла в декларацию 42 млн. Внесение недостоверных данных подтверждено выводами и решениями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также сообщалось, что на Киевщине депутата горсовета подозревают в миллионных хищениях. Чиновник незаконно добывал песок из озера в Дарницком районе Киева, чем причинил ущерб городу на сумму в почти 32,5 млн грн.

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Теги: коррупция, экспорт, обыск, махинации, орехи, Фискальная служба, обыски, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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