"Фискалов" обыскали из-за незаконного экспорта грецких орехов

Сотрудники ГБР провели 10 обысков у "фискалов". Чиновников подозревают в незаконном экспорте грецких орехов на 15 млн гривен.

Государственное бюро расследований проверяет причастность сотрудников Государственной фискальной службы к незаконному экспорту грецких орехов через таможенную границу с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации ГБР, предварительная сумма ущерба государственному бюджету от махинации составила более 15 млн гривен.

На данный момент проводится 10 обысков в органах ГФС, на таможенных постах, а также по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.

Отмечается, что уже были обнаружены документы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по статьям "злоупотребление властью и служебным положением", "подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица", "уклонение от слать налогов, сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Житомирской области секретарь горсовета не внесла в декларацию 42 млн. Внесение недостоверных данных подтверждено выводами и решениями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также сообщалось, что на Киевщине депутата горсовета подозревают в миллионных хищениях. Чиновник незаконно добывал песок из озера в Дарницком районе Киева, чем причинил ущерб городу на сумму в почти 32,5 млн грн.

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