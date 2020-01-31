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Суд запретил приватизировать Центрэнерго

Комментариев: 2
Хозяйственный суд Киева запретил совершать любые действия по приватизации компании, о которой премьер-министр сказал, что она в топ-приоритете по приватизации Кабмина.
Приватизацию Центрэнерго приостановили
Приватизацию Центрэнерго приостановили
Realist.online

Фонду госимущества запретили продолжать процесс продажи компании Центрэнерго. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Киева.

Как следует из материалов суда, компания Укрдонинвест добивалась повторного обеспечения иска к Фонду госимущества по делу о приватизации Центрэнерго. Хозяйственный суд удовлетворил требование истца.

"Принять меры по обеспечению иска ООО Укрдонинвест к ФГИ путем запрета совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО Центрэнерго до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИ № 1572 от 13 декабря 2018 года", - говорится в решении.

По сообщениям СМИ, компания Укрдонинвест требует перезапустить конкурс с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций Центрэнерго, чтобы принять в нем участие.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что энергогенерирующая компания ПАО Центрэнерго находится в топ-приоритете Кабмина относительно "большой" приватизации.

Ранее нардеп Михаил Бондарь обратился в НАБУ с требованием проверить наличие преступной схемы в Центрэнерго с целью доведения предприятия до банкротства

Напомним, в мае суд запретил Фонду госимущества проводить приватизацию Центрэнерго.

 

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Теги: приватизация, суд, Центрэнерго
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BabaYul    31.01.2020, 21:39
Оценка:  -8
BabaYul
Ой, плюнуть на тот суд и забыть. Начальник приказал приватизировать Центрэнерго, значит приватизировать. А потом продать.
ira0958    31.01.2020, 21:10
Оценка:  -10
ira0958
В 2019 году США ввели защитные пошлины в размере 25% на импорт стали из Украины. Это санкции за оккупацию Крыма с 1991 по 2014 год.
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