Суд запретил приватизировать Центрэнерго

Хозяйственный суд Киева запретил совершать любые действия по приватизации компании, о которой премьер-министр сказал, что она в топ-приоритете по приватизации Кабмина.

Фонду госимущества запретили продолжать процесс продажи компании Центрэнерго. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Киева.

Как следует из материалов суда, компания Укрдонинвест добивалась повторного обеспечения иска к Фонду госимущества по делу о приватизации Центрэнерго. Хозяйственный суд удовлетворил требование истца.

"Принять меры по обеспечению иска ООО Укрдонинвест к ФГИ путем запрета совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО Центрэнерго до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИ № 1572 от 13 декабря 2018 года", - говорится в решении.

По сообщениям СМИ, компания Укрдонинвест требует перезапустить конкурс с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций Центрэнерго, чтобы принять в нем участие.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что энергогенерирующая компания ПАО Центрэнерго находится в топ-приоритете Кабмина относительно "большой" приватизации.

Ранее нардеп Михаил Бондарь обратился в НАБУ с требованием проверить наличие преступной схемы в Центрэнерго с целью доведения предприятия до банкротства.

Напомним, в мае суд запретил Фонду госимущества проводить приватизацию Центрэнерго.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet