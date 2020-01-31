Посол Израиля прокомментировал отсутствие Зеленского на форуме по Холокосту

Население Израиля с понимаем отнеслось к отсутствию украинского президента на форуме, сообщил посол.

Правительство и обсщество Израиля с понимание отнеслись к решению президента Владимира Зеленского уступить места украинской делегации на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоел Лион в интервью LB.ua.

"Министр охраны окружающей среды Израиля Зеев Элькин и другие израильские министры тоже отказались от своих мест на церемонии в пользу жертв Холокоста, так что к решению Зеленского отнеслись с пониманием... Президент Зеленский, кстати, предложил отдать одно из мест моей маме, но мы не захотели этого делать", - отметил дипломат.

Посол добавил, что в Израиле проходит третья по счету досрочная избирательная кампания, поэтому в адрес иностранных лидеров могут звучать разные заявления от тех или иных чиновников.

В то же время Лион указал, что руководство "Яд Вашем" изначально пригласило жертв Холокоста, но не учло возраст пострадавших в трагедии.

"Знаю от сотрудников Яд Вашем, что было принято решение приглашать жертв Холокоста, но при этом еще нужно было учесть, что людям может быть просто физически тяжело. Когда приезжает столько глав иностранных государств, система безопасности настолько жесткая, что иногда проще посмотреть церемонию дома по телевизору", - сказал посол.

Напомним, Зеленский сообщил, что не пойдет на форум по Холокосту. Из-за огромного интереса к Всемирному форуме памяти Холокоста ограниченное количество мест, сообщил президент. Поэтому он отдал свое место.

Позже организаторы форума Холокоста сообщили, что отказ Зеленского вызвал недоумение. Организаторы мероприятия раскритиковали решение президента Украины не принимать участие в форуме Холокоста.

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