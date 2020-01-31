Главный вопрос был посвящен тарифам на услуги теплоснабжения, а также реализации мероприятий по энергоэффективности.

Президент заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилищном фонде. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 31 января.

Во встрече приняли участие премьер Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, руководитель ОП Андрей Богдан и его заместители.

Зеленский напомнил, что вопрос тарифов на услуги теплоснабжения, а также реализация мероприятий по энергоэффективности, которые помогут уменьшить расходы граждан на коммунальные услуги, обсуждался на заседании Совета развития общин и территорий в декабре прошлого года.

Кроме того, президент заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг и снижение энергопотребления за прошедшее время.

Офис президента

Алексей Гончарук отметил, что правительство со своей стороны сделал все возможное для выполнения поручения президента. По его словам, за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше в зависимости от города и региона.

"Всего 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и очень значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными госадминистрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу", - сообщил он.

Участники встречи согласились, что основной запас уменьшения стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук отчитался о снижении тарифов на 30%. В 124 городах Украины за декабрь осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго.

При этом, по данным Госстата, коммуналка за месяц подорожала на 8%. В декабре 2019 года средний размер платежки за коммуналку вырос на 8% с 2044,7 грн до 2212,0 грн.

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