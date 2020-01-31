Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая

Глава Кабмина также распорядился до понедельника разработать план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса и распространения коронавируса на территории Украины.

В Кабмине состоялось совещание по коронавирусу t.me/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры разработать план и провести эвакуацию граждан Украины с территории Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом Гончарук вечером в пятницу, 31 января, написал в своем Telegram-канале.

"Дополнительно МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции", - написал он.

Глава Кабмина отметил, что поручил усилить оборонные и профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения в Украине нового коронавируса из Китая.

Гончарук подчеркнул, что в Украине на сегодня не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом. Но нужно быть готовым к любым сценариям.

"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины", - написал Гончарук.

Также он поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением МЗ, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств.

Кроме того он поручил главам ОГА и госадминистрации в Киеве усилить меры защиты на местном уровне.

"Также рассматриваем целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты", - резюмировал Гончарук, отметив, что безопасность украинцев по всему миру - задача №1 для правительства.

Напомним, сегодня три страны эвакуировали своих граждан из Уханя.

Также стало известно, что в провинции Хубей находятся 57 украинцев. Из них - 53 непосредственно в Ухане.

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