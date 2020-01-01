Момент поджога авто журналистки во Львове попал на видео

Житель дома снял, как неизвестный подкладывает к лобовому стеклу машины пакеты, поджигает их и убегает.

Радио Свобода опубликовало видео, на котором виден момент поджога автомобиля журналистки издания во Львове в ночь на 30 января.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина подкладывает к лобовому стеклу машины журналистки пакеты, поджигает их и убегает. По данным журналистов, поджигатель до сих пор не задержан, также не установлена его личность.

Напомним, по словам свидетелей, к машине журналистки подошел человек в маске, поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его. На крики свидетелей о том, что он может сжечь всю улицу, неизвестный ответил, что хочет сжечь только эту машину.

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