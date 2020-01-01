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Глава МВФ оценила выполнение Киевом условий фонда

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Георгиева отметила "хороший прогресс" выполнения условий новой программы, но сроков выделения денег не назвала.
Георгиева следит за выполнением условий Украиной
Георгиева следит за выполнением условий Украиной

Глава МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала ситуацию с предоставлением траншей Украине по новой программе, отметив "хороший прогресс" Киева в выполнении предварительных условий фонда. Об этом она сказала в комментарии Укринформу.

"Я очень внимательно слежу за развитием ситуации с момента достижения с Украиной соглашения на рабочем уровне. У меня также была возможность встретиться с президентом Зеленским и командой в Давосе. То, что мы видим - это хороший прогресс", - сказала Георгиева.

Она уточнила, что одним из условий было "представление бюджета, обоснованного в финансовом плане". В Фонде ожидают также "шаги, связанные с верховенством права", и пообещали следить за развитием этого вопроса в течение ближайших недель.

"Наша направленность заключается в том, чтобы поддержать Украину на пути к улучшению конкурентной среды", - добавила глава МВФ.

Георгиева также обратила внимание на определенные группы влияния, которые есть в Украине.

"Мы все признаем, что в стране существуют определенные заинтересованные круги, которые не обязательно помогают достичь инклюзивного роста", - отметила она.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук не смог назвать сроки новых траншей МВФ. О трехлетней программе на 5,5 миллиардов долларов договорились в начале декабря, но сроки ее утверждения Фондом до сих пор неизвестны.

 

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Теги: Украина, МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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