Глава МВФ оценила выполнение Киевом условий фонда

Георгиева отметила "хороший прогресс" выполнения условий новой программы, но сроков выделения денег не назвала.

Глава МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала ситуацию с предоставлением траншей Украине по новой программе, отметив "хороший прогресс" Киева в выполнении предварительных условий фонда. Об этом она сказала в комментарии Укринформу.

"Я очень внимательно слежу за развитием ситуации с момента достижения с Украиной соглашения на рабочем уровне. У меня также была возможность встретиться с президентом Зеленским и командой в Давосе. То, что мы видим - это хороший прогресс", - сказала Георгиева.

Она уточнила, что одним из условий было "представление бюджета, обоснованного в финансовом плане". В Фонде ожидают также "шаги, связанные с верховенством права", и пообещали следить за развитием этого вопроса в течение ближайших недель.

"Наша направленность заключается в том, чтобы поддержать Украину на пути к улучшению конкурентной среды", - добавила глава МВФ.

Георгиева также обратила внимание на определенные группы влияния, которые есть в Украине.

"Мы все признаем, что в стране существуют определенные заинтересованные круги, которые не обязательно помогают достичь инклюзивного роста", - отметила она.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук не смог назвать сроки новых траншей МВФ. О трехлетней программе на 5,5 миллиардов долларов договорились в начале декабря, но сроки ее утверждения Фондом до сих пор неизвестны.

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