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В феврале украинцы будут иметь 9 выходных

Комментариев: 1
Високосный год добавил один выходной.
Погода в феврале
Погода в феврале
Информатор

В феврале 2020 года украинцы, которые работают на условиях пятидневной рабочей неделей будут иметь девять выходных дней и 20 рабочих. 

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Об этом сообщается в статье 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

2020 год является високосным. При этом 29 февраля - суббота. Благодаря этому обстоятельству украинцам в этом году прибавляется еще один выходной день в феврале.

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Кроме того, в феврале 2020 года отмечают следующие праздники:

  • 2 февраля - День сурка,
  • 14 февраля - День Святого Валентина,
  • 15 февраля - Сретение Господне,
  • 20 февраля - День Героев Небесной сотни,
  • 24 февраля - 1 марта - Масленица.

Календарь
Календарь
РБК-Украина

Напомним, СМИ узнали, как Зеленский праздновал день рождения. В Офисе президента гостей угощали сухими винами и шампанским. Первый тост сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, утверждают источники.

 

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Теги: выходные, февраль, праздники
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Комментариев (1)
BabaYul    01.02.2020, 16:07
Оценка:  -5
BabaYul
Спасибо Правительству за дополнительный выходной.
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