В феврале украинцы будут иметь 9 выходных
В феврале 2020 года украинцы, которые работают на условиях пятидневной рабочей неделей будут иметь девять выходных дней и 20 рабочих.
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Об этом сообщается в статье 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
2020 год является високосным. При этом 29 февраля - суббота. Благодаря этому обстоятельству украинцам в этом году прибавляется еще один выходной день в феврале.
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Кроме того, в феврале 2020 года отмечают следующие праздники:
- 2 февраля - День сурка,
- 14 февраля - День Святого Валентина,
- 15 февраля - Сретение Господне,
- 20 февраля - День Героев Небесной сотни,
- 24 февраля - 1 марта - Масленица.
Напомним, СМИ узнали, как Зеленский праздновал день рождения. В Офисе президента гостей угощали сухими винами и шампанским. Первый тост сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, утверждают источники.
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