В феврале украинцы будут иметь 9 выходных

Високосный год добавил один выходной.

В феврале 2020 года украинцы, которые работают на условиях пятидневной рабочей неделей будут иметь девять выходных дней и 20 рабочих.

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Об этом сообщается в статье 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

2020 год является високосным. При этом 29 февраля - суббота. Благодаря этому обстоятельству украинцам в этом году прибавляется еще один выходной день в феврале.

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Кроме того, в феврале 2020 года отмечают следующие праздники:

2 февраля - День сурка,

14 февраля - День Святого Валентина,

15 февраля - Сретение Господне,

20 февраля - День Героев Небесной сотни,

24 февраля - 1 марта - Масленица.

Календарь РБК-Украина

Напомним, СМИ узнали, как Зеленский праздновал день рождения. В Офисе президента гостей угощали сухими винами и шампанским. Первый тост сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, утверждают источники.

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