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“Это издевательство”: Укрзализныця попала в громкий скандал

Комментариев: 12
Сервис снова шокировал пассажиров.
Белье было грязным
Белье было грязным
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Укрзализныця снова угодила в громкий скандал из-за условий в поезде Рахов - Львов N606. Пассажир Светлана Твердышева публично пожаловалась на сервис перевозчика в Facebook.

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Девушка возвращалась с отдыха из Карпат. Она разместила шокирующие фото и видео.

По словам Светланы, на станции Ясиня пассажирам выдали белье, но оно оказалось грязным и мокрым. Девушка продемонстрировала состояние это белья: на полотенцах были очень заметны пятна непонятного происхождения. Когда попросили комплекты заменить, они оказались такими же.

Проводник менял комплекты до тех пор, пока не кончилось постельное. Вызвали начальника поезда. Он составил акт, мы его подписали. В общей сложности было раскрыто 70 комплектов постельного белья, и все было мокрым и грязным. В итоге спали без постельного, - написала девушка.

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Девушка сообщила, что постельное белье они перебирали на протяжении двух часов. Светлана села в поезд в 01:50, а спать легла в 4 часов утра.

Мы хотим нормально ехать, а не перебирать постель до 4-х утра. Это издевательство над людьми! - добавила девушка.

К слову, комментаторы поддержали девушку. Они в недоумении от того, что все комплекты оказались непригодными для использования.

Напомним, Кабмин уволил главу Укрзализныци Кравцова. Евгений Кравцов уже не возглавляет УЗ.

 

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Теги: фото, видео, УЗ, Укрзализныця
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Комментариев (13)
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Npc7777    01.02.2020, 16:32
Оценка:  -1
Npc7777
ЕуроГабон =)))))))))))
romanof    01.02.2020, 16:03
Оценка:  0
romanof
Какая страна,такой и сервис.
MykRom    01.02.2020, 15:30
Оценка:  +8
MykRom
Откуда миллионные зарплаты? Из экономии на белье, стирке, сушке, и усушке.
Мухоморище    01.02.2020, 14:58
Оценка:  +12
Мухоморище
Так во всём,куда не плюнь.Хаяли Супрун,кто-то знает фамилию нынешнего министра здравоохранения?Я лично нет,и не помню хоть одной статьи и сюжета о действиях новой власти в данном направлении.В больницу без денег нельзя попадаьь,лучше сдохнуть не мучаясь.
Николай510    01.02.2020, 14:31
Оценка:  +12
Николай510
это итог руководства жэдэ жульём и ворами - этого козла Кравцова и всю его "команду" под суд
ШтормЗайцев    01.02.2020, 14:47
Оценка:  +14
ШтормЗайцев
Вы про кравцова забудте навсегда . УЗ уже год руководит квартальный клоун. Год почти руководит, а сервис катится в пропасть. Вас это не смущает? Вы еще сами можете думать, или голова атрофировалась под действием телевизора ?
ШтормЗайцев    01.02.2020, 14:50
Оценка:  +14
ШтормЗайцев
Клоуны обильно поливали грязью попередников, а сами оказались вороватыми рукож_опами
MrBlackXXX    01.02.2020, 14:20
Оценка:  -18
MrBlackXXX
Это обычный свидосервис для"нерабов".А вот цены за этот"сервис"регулярно растут,и скоро приблизятся к европейским.
meglj    01.02.2020, 13:47
Оценка:  -4
meglj
Платит молчите не стоните ...Покращеня кожному скачим дали
SEMPENTY    01.02.2020, 13:22
Оценка:  +31
SEMPENTY
Увы...ничего нового ,Укрзализныця, в своем репертуаре. Впаять бы им штраф тысяч 10 за каждую простыню.
ТТ69    01.02.2020, 13:35
Оценка:  +28
ТТ69
тысяч 10 евро .......все таки в Европу курс взяли да и руководство Укрзализныци зарплаты европейские получает
ШтормЗайцев    01.02.2020, 13:41
Оценка:  +23
ШтормЗайцев
Квартальные клоуны у власти себя озолотили безумными зарплатами. А на людей им глубоко наплевать.
stubborn+    01.02.2020, 16:36
Оценка:  -2
stubborn+
Штурмбаннзайцев-ты еще скажи что потрохе шоколадном на УЗД сервис чем то отличался в лучшую сторону.
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