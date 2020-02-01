“Это издевательство”: Укрзализныця попала в громкий скандал

Сервис снова шокировал пассажиров.

Укрзализныця снова угодила в громкий скандал из-за условий в поезде Рахов - Львов N606. Пассажир Светлана Твердышева публично пожаловалась на сервис перевозчика в Facebook.

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Девушка возвращалась с отдыха из Карпат. Она разместила шокирующие фото и видео.

По словам Светланы, на станции Ясиня пассажирам выдали белье, но оно оказалось грязным и мокрым. Девушка продемонстрировала состояние это белья: на полотенцах были очень заметны пятна непонятного происхождения. Когда попросили комплекты заменить, они оказались такими же.

Проводник менял комплекты до тех пор, пока не кончилось постельное. Вызвали начальника поезда. Он составил акт, мы его подписали. В общей сложности было раскрыто 70 комплектов постельного белья, и все было мокрым и грязным. В итоге спали без постельного, - написала девушка.

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Девушка сообщила, что постельное белье они перебирали на протяжении двух часов. Светлана села в поезд в 01:50, а спать легла в 4 часов утра.

Мы хотим нормально ехать, а не перебирать постель до 4-х утра. Это издевательство над людьми! - добавила девушка.

К слову, комментаторы поддержали девушку. Они в недоумении от того, что все комплекты оказались непригодными для использования.

Напомним, Кабмин уволил главу Укрзализныци Кравцова. Евгений Кравцов уже не возглавляет УЗ.

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