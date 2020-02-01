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В Луганской области мать заморила голодом 7-месячного ребенка

Комментариев: 2
Появились детали скандала.
Малышка скончалась от голода
Малышка скончалась от голода
depositphotos

В Луганской области горе-мать заморила голодом своего 7 месячного ребенка. Малыш от недоедания скончался.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе расследования причин смерти младенца была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определила, что смерть ребенка наступила в результате кахексии, обусловленной недостаточностью питания. Между тем, невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком мать возражала.

40-летняя женщина сообщила, что девочка родилась здоровой. Она была привита и никогда не страдала хроническими заболеваниями. В тот день мать оставила малышку на старших детей и ушла по делам. Когда вернулась - ребенок лежал, не подавая признаком жизни.

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Доводы горе-матери оказались неубедительными и 31 января 2020 ей было сообщено о подозрении по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Женщина воспитывает еще 5 детей. Сейчас они под наблюдением врачей. Решается вопрос о лишении женщины материнских прав.

Напомним, младенец, которого 17-летняя мать спрятала в пакете, умер в Херсоне. Медикам не удалось спасти ребенка, которого студентка бросила на произвол судьбы.

 

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Теги: ребенок, мать, голод, смерть
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Комментариев (2)
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LeonMaster    01.02.2020, 14:04
Оценка:  +17
LeonMaster
М-да, мать года, одним больше, одним меньше.
Еще одно свидетельство того, что аборты должны быть, чтобы давать меньше шансов на такие исходы.
Родился ребенок, начал познавать мир, улыбаться, играться, а маманьке надоело, оставила одного, тот с голоду и помер с постепенным отказом органов.
LeonMaster    01.02.2020, 14:05
Оценка:  +18
LeonMaster
в последние часы жизни ползая и жадно пытаясь грызть какой-то башмак/линолиум все до чего дотянулся...

Мамашке объявят выговор, она еще парочку родит. Одним больше, одним меньше.
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