В Луганской области мать заморила голодом 7-месячного ребенка

Появились детали скандала.

В Луганской области горе-мать заморила голодом своего 7 месячного ребенка. Малыш от недоедания скончался.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе расследования причин смерти младенца была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определила, что смерть ребенка наступила в результате кахексии, обусловленной недостаточностью питания. Между тем, невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком мать возражала.

40-летняя женщина сообщила, что девочка родилась здоровой. Она была привита и никогда не страдала хроническими заболеваниями. В тот день мать оставила малышку на старших детей и ушла по делам. Когда вернулась - ребенок лежал, не подавая признаком жизни.

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Доводы горе-матери оказались неубедительными и 31 января 2020 ей было сообщено о подозрении по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Женщина воспитывает еще 5 детей. Сейчас они под наблюдением врачей. Решается вопрос о лишении женщины материнских прав.

Напомним, младенец, которого 17-летняя мать спрятала в пакете, умер в Херсоне. Медикам не удалось спасти ребенка, которого студентка бросила на произвол судьбы.

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