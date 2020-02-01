Глава ОП переживает личные проблемы.

Глава Офиса президента Андрей Богдан расстался со своей девушкой Анастасией Сличной. Из-за этого чиновник находится в состоянии депрессии.

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Об этом пишет Страна.

Собственные источники издания сообщили, что влюбленные поставили свои отношения на паузу. Девушка даже съехала из его дома в Конча-Заспе.

Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий, - сказал знакомый пары.

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Сотрудники ОП после Нового года стали замечать, что их руководитель находится в подавленном настроении. Многие начали подозревать, что поведение Богдана связано с политическими проблемами. Однако оказалось, что у Богдана проблемы на личном фронте.

Источники, близкие к окружению главы ОП, сообщили, что он уже включился в работу. Со Сличной он действительно расстался, но они договорились быть друзьями.

Напомним, Андрей Богдан заявил, что девушка выгнала его из дому. Анастасия Сличная в соцсети поинтересовалась, куда можно деть вещи в отличном состоянии, а Андрей Богдан в комментарии спросил, у кого можно переночевать.

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