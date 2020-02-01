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Андрей Богдан расстался со своей девушкой Анастасией Сличной

Комментариев: 11
Глава ОП переживает личные проблемы.
Анастасия Сличная и Андрей Богдан
Анастасия Сличная и Андрей Богдан
kp.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан расстался со своей девушкой Анастасией Сличной. Из-за этого чиновник находится в состоянии депрессии.

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Об этом пишет Страна.

Собственные источники издания сообщили, что влюбленные поставили свои отношения на паузу. Девушка даже съехала из его дома в Конча-Заспе. 

Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий, - сказал знакомый пары.

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Сотрудники ОП после Нового года стали замечать, что их руководитель находится в подавленном настроении. Многие начали подозревать, что поведение Богдана связано с политическими проблемами. Однако оказалось, что у Богдана проблемы на личном фронте.

Источники, близкие к окружению главы ОП, сообщили, что он уже включился в работу. Со Сличной он действительно расстался, но они договорились быть друзьями.

Напомним, Андрей Богдан заявил, что девушка выгнала его из дому. Анастасия Сличная в соцсети поинтересовалась, куда можно деть вещи в отличном состоянии, а Андрей Богдан в комментарии спросил, у кого можно переночевать.

 

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Теги: Богдан, Сличная, расставание, пара, любовь, депрессия
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Комментариев (11)
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wahmurkadurnaya    01.02.2020, 16:09
Оценка:  +4
wahmurkadurnaya
Слуга народу - це діагноз.
ИИИИИИИИИИ    01.02.2020, 16:04
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Ну так если эту говноновость нам пихаете, напишите уже причину - член 5 см вяленький или он любит со мальчиками резвиться, потому и ушла.. Хоть как-то зайдёт эта новость, а то какого-то якута бросила тёлка. Да нам пох
bertal    01.02.2020, 16:01
Оценка:  -6
bertal
обалденная новость для всех украинцев, дебилы отдыхают
Letohradek    01.02.2020, 15:50
Оценка:  +10
Letohradek
Кому интересна личная жизнь этого якута?
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 15:50
Оценка:  +8
wahmurkadurnaya
Вчені з'ясували, що свині люблять лежати в багнюці, бо це їм знима стрес та усіляку діпресію. То може дівчина саме це і не сприйняла?
ДядяWowa    01.02.2020, 15:45
Оценка:  +4
ДядяWowa
Блядь, що, більше новин нема ? нахуя нам це лайно ?
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 15:55
Оценка:  +7
wahmurkadurnaya
Коли народ вибира собі в керманичі депресивних хворих свиней - це не лайно, це ганьба цілої нації. Лайно можна легко прибрати, а спробуй голодних свиней від ясел відігнати.
SEMPENTY    01.02.2020, 15:27
Оценка:  +16
SEMPENTY
Ни хрена себе... у этого чмошника еще и девушка была?
alex-zol    01.02.2020, 15:14
Оценка:  -10
alex-zol
пофиг на их проблемы, как и им на наши!
romanof    01.02.2020, 15:09
Оценка:  +4
romanof
Кому эта новость интересна,кто то где то когда то.
ТТ69    01.02.2020, 15:07
Оценка:  +20
ТТ69
работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня.......на зарплату это не влияло
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