Регулятор объяснил отдельную платежку за газ

Получение двух платежек за газ не увеличивает сумму услуг, которые предоставлялись и ранее, утверждает глава НКРЭКУ.

Глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк на заседании с президентом Владимиром Зеленским заявил, что отдеьная платежка за доставку газа, - это разделение платежа, который существовал и ранее.

"Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся, как страна, анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика", - сказал он.

По его словам, две платежки за распределение и поставку - это процесс анбандлинга, это необходимая процедура.

"Дальше мы сделали плату за распределение равномерной в течение года. На примере: если в прошлом году вы платили 1200 гривен, из тех 1200 гривен вы платили 800 в отопительный период, 400 гривен - весна, лето, осень. Сейчас эти 1200 гривен точно также вы будете платить, но по 100 гривен в месяц. Это единственное изменение, которое внесено", - сказал он.

В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек никоим образом не должно повлиять на конечную сумму платежа за газ.

Стоит отметить, что Тарасюк не упомянул о том, что с 1 января тарифы на распределение газа повысят на 40%, а с 1 июля - еще на 20%. В течение первого полугодия в среднем тарифы повысят на 75% (на 30-200% в зависимости от компании).

Отметим, по данным Госстата, коммуналка за месяц подорожала на 8%. В декабре 2019 года средний размер платежки за коммуналку вырос с 2044,7 грн до 2212,0 грн.

По итогам прошлого года долги населения за коммуслуги выросли более чем на 8 миллиардов.

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