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Китай разрешил эвакуировать украинцев - посольство

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Украинское посольство получило предварительное согласие властей Китая. В Ухане находятся более 50 украинцев.
Китай разрешил эвакуировать украинцев - посольство

Власти Китая предварительно дали согласие на эвакуацию украинцев из города Ухань, кторый является эпицентром вспышки смертельного коронавируса. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает УНН со ссылкой на ответ посольства Украины в КНР.

"Посольство Украины в КНР на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и работу с компетентными органами КНР, в частности, отоносительно возможной эвакуации граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные ограничения. Посольством получено предварительное согласие МИД КНР на эвакуацию наших граждан из города Ухань чартерным авиарейсом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовительная работа к возможной эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй была начата 27 января.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что в Ухане находится 51 украинец, но они не могут покинуть город, потому что он заблокирован войсками.

Отметим, из Китая в Украину прилетели два рейса с украинцами, еще два осуществят в ближайшие дни, после чего украинские авиакомпании на месяц прекратят полеты в Китай.

 

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Теги: вирусы, Китай, украинцы, посольство, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Сливной-Бачок    01.02.2020, 15:53
Оценка:  +7
Сливной-Бачок
И нам не говорят, больны ли эти Украинцы или нет.
LeonMaster    01.02.2020, 16:45
Оценка:  +1
LeonMaster
ну да. Представляю как условно в США вспышка заболевания, больные зимбабвийцы лежать в больницах, а Зимбабве посылает самолет чтобы их забрать.
Если они заболели, то смысла в эвакуации - 0.0.
Больных в принципе не эвакуируют, за редким исключением, когда дома лучше условия для лечения
LeonMaster    01.02.2020, 16:47
Оценка:  +1
LeonMaster
речь про жесткую заразу, это каждого нужно в специальном боксе перемещать...
Да и условия в Китае для лечения уверен лучше, у нас поместят в отделение, где ваты и шприцов нету. а в китае думаю на ушах все резервы стоят - ученые, армия, чиновники и тд, и у таммошних врачей уникальный опыт формируется
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