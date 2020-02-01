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Нардеп Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Комментариев: 8
Появилось скандальное видео.
Евгений Брагар
Евгений Брагар
скриншот из видео

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил женщине пенсионного возраста продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. 

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Об этом депутат сказал в эфире программы "Голос народа" на "112 канале".

Сообщается, что пенсионерка Любовь Павловна из Кировоградской области спросила нардепа, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки.

Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить, - ответил Брагар.

Напомним, Ульяна Супрун засветилась в киевской пивной. Бывшая глава Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун вместе с мужем Марком засветилась в популярном заведении общепита столицы. Это оказался пивной бар "Клайпеда".

 

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Теги: Брагар, скандал, коммуналка
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Комментариев (8)
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MrBlackXXX    01.02.2020, 16:48
Оценка:  -1
MrBlackXXX
А ведь он прав.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 16:30
Оценка:  +5
Сливной-Бачок
Коронавірус вразив мозок Слуг Козломордського
SINOBI-LIFE    01.02.2020, 16:21
Оценка:  +7
SINOBI-LIFE
В этой так называемой партии собрались все самые ипанутые граждане Украины,пока ещё граждане!!!
Сливной-Бачок    01.02.2020, 16:18
Оценка:  +10
Сливной-Бачок
Краще продати цього дармоїда-депутата.
Від бабусі та собаки більше користі, аніж Від Слуг Коломойші.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 16:17
Оценка:  +10
Сливной-Бачок
Справжній Су.ка Народа.
SEMPENTY    01.02.2020, 16:08
Оценка:  +10
SEMPENTY
А не дешевле замочить этого долбанного слугу? Желающие заплатить найдутся.
ШтормЗайцев    01.02.2020, 16:07
Оценка:  +6
ШтормЗайцев
По какому курсу Укртрансгаз будет принимать собак ?
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 16:07
Оценка:  +8
wahmurkadurnaya
Слуга народу - це не політична партія, це діагноз.
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