Нардеп Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Появилось скандальное видео.

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил женщине пенсионного возраста продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

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Об этом депутат сказал в эфире программы "Голос народа" на "112 канале".

Сообщается, что пенсионерка Любовь Павловна из Кировоградской области спросила нардепа, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки.

Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить, - ответил Брагар.

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