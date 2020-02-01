На Донбассе при обстреле погибла военный врач

Женщина во время доставки медикаментов на позиции получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

На Донбассе в субботу, 1 февраля, в результате обстрела погибла боевой медик. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

По их данным, инцидент произошел сегодня в результате вражеского обстрела украинских позиций вблизи Новотошковского.

Боевой медик получила смертельное ранение во время доставки медикаментов на позиции.

"Во время доставки медикаментов на позицию, женщина попала под вражеский обстрел и получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - рассказали в ведомстве.

Напомним, за сутки 29 января на Донбассе зафиксировали девять вражеских обстрелов. Тогда украинские военные не пострадали.

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