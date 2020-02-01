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На Донбассе при обстреле погибла военный врач

Комментариев: 6
Женщина во время доставки медикаментов на позиции получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Инцидент произошел вблизи Новотошковского
Инцидент произошел вблизи Новотошковского
facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе в субботу, 1 февраля, в результате обстрела погибла боевой медик. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

По их данным, инцидент произошел сегодня в результате вражеского обстрела украинских позиций вблизи Новотошковского.

Боевой медик получила смертельное ранение во время доставки медикаментов на позиции.

"Во время доставки медикаментов на позицию, женщина попала под вражеский обстрел и получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - рассказали в ведомстве.

Напомним, за сутки 29 января на Донбассе зафиксировали девять вражеских обстрелов. Тогда украинские военные не пострадали.

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Теги: смерть, медики, донбасс, обстрел, ранение, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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wahmurkadurnaya    01.02.2020, 21:15
Оценка:  +14
wahmurkadurnaya
Ну що, Нєлох, допомогло тобі твоє "пєрєстать стрєлять"? Чи ви ще на курорті?
Анатолий    01.02.2020, 22:38
Оценка:  +7
Анатолий
Не так вороги страшні, як свої зрадники. Особливо ті що при владі. Співчуття родині героїні.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 19:09
Оценка:  +21
Сливной-Бачок
У этой врачихи было два выбора : или погибнуть на Донбассе, Или быть арестованной Аваковым поосле возвращения домой.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 19:07
Оценка:  +20
Сливной-Бачок
При "Перемирии " Слуг гибнут больше людей, нежели при военных действиях.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 19:05
Оценка:  +19
Сливной-Бачок
ЗЕлупе и его Кукловоду Коломойскому пох.уй. Это ж не ихняя сестра, мама или дочь погибли. Ихние дети будут защищать только Израиль.
Letohradek    01.02.2020, 18:45
Оценка:  +20
Letohradek
Что бы закончилась война, надо просто перестать стрелять ... Зэбилы, вам слово!
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